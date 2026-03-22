С начала войны в Иране повреждено более 81 тысячи гражданских объектов

С начала военной операции США и Израиля против Ирана, по данным местного Красного Полумесяца, повреждения получили более 81 тысячи гражданских объектов. Об этом сообщил глава организации Пир Хосейн Коливанд.

По его словам, целями были медицинские центры, школы, машины скорой помощи, а также сотрудники гуманитарных организаций. Данные о пострадавших среди мирного населения и разрушениях продолжают уточняться.

Конфликт на Ближнем Востоке начал активно развиваться после того, как США и Израиль в конце февраля приступили к военной операции против Ирана. Иранские силы наносят ответные удары по израильской территории, в том числе с использованием ракет и беспилотников.

Ранее сообщалось, что более 200 человек пострадали в результате иранских ударов по Израилю, 11 из них тяжело ранены. Удары пришлись по городам Димона и Арад на юге страны, израильская система ПВО не смогла перехватить ракеты, предположительно нацеленные на ядерный исследовательский центр. За день Иран шесть раз устраивал ракетные обстрелы Израиля, во многих городах включены сирены.