Новости СВО. ВС РФ взяли Потаповку, оборона ВСУ рушится под Славянском, Запорожье обесточено, Украина будет учить НАТО, 23 марта Группировка «Север» расширяет буферную зону, ВСУ пытаются спасти последний рубеж обороны перед Славянском, российские дроны обесточили Запорожье — дайджест Life.ru. 22 марта, 21:07 Армия России отодвигает ВСУ от Курской области. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Курская область, 23 марта

Подразделения группировки «Север» освободили село Потаповка в Сумской области. Населённый пункт находится на границе с Хомутовским районом Курской области и определённо войдёт в формируемую буферную зону вдоль границ России.

— К сегодняшнему дню зона включает в себя уже восемь населённых пунктов — Сопычь, Потаповку, Бобылевку, Червоную Зарю, Сидоровку, Белую Берёзу, Комаровку и Харьковку. Её протяженность составляет около 27–30 километров, — подметил военный корреспондент Александр Коц.

В Краснопольском районе Сумской области «Север» проломил оборону противника и продвинулся на 500 метров. Украинские боевики из 119-й бригады теробороны и 5-го погранотряда бросили свои позиции в лесах восточнее Новодмитровки.

Киевское командование перебросило в регион 25-й отдельный штурмовой батальон, который несколько недель назад закончил подготовку в Польше.

— В настоящее время никто из украинских оккупантов данного подразделения ВСУ не выходит на связь со своими близкими, — пишут авторы канала «Северный ветер».

Донецкая Народная Республика, 23 марта

На Славянском направлении ВС РФ давят на противника с севера. Под наш контроль перешёл лес Большой Волчий, позиции в балке Стецковая. В Калениках идут встречные бои.

В соседнем селе Кривые Луки украинские боевики пытаются удержать позиции на высотах. Контроль над ними даст возможность Армии России поддержать подразделения, которые сражаются в Калениках.

Южнее Славянска ВСУ пытаются выровнять ситуацию на линии фронта. Киевское командование перебросило в окрестности Миньковки пехоту 425-го штурмового полка.

На востоке от Славянска у киевского командования остался единственный крупный узел обороны в Рай-Александровке.

— Утрата населённого пункта позволит ВС РФ подтянуть ствольную артиллерию ближе к передовой для обстрелов позиций противника непосредственно в Славянске, — пишет «Рыбарь».

Экипаж вертолёта Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации подразделения БПЛА противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область, 23 марта

Группировка «Восток» наступает на позиции ВСУ. Оттолкнувшись от Гуляйполя, наши бойцы давят на оборону противника в направлении Воздвиженки, Верхней Терсы, Комсомольска и Бойково.

Под удар ВС РФ в административном центре региона Запорожье попал пункт размещения операторов дронов. По меньшей мере восемь украинских боевиков были ликвидированы.

На острове Хортица Российской армией атакованы объекты энергетической инфраструктуры ВСУ. Обесточены пригород и часть Запорожья.

— Отсутствие электричества критически сказалось на работе военных складов, узлов связи и туристических комплексов, используемых под военные нужды. Нарушена устойчивость связи, объекты переведены на генераторы, — пишет «Дневник десантника».

Украина будет обучать солдат НАТО

В Киев впервые за шесть лет прибыли военачальники НАТО. Украинские источники сообщают, что западные представители обсуждали с украинскими чиновниками два вопроса.

Первый — участие ВСУ в учениях НАТО в качестве условного противника. Второй — создание совместного центра «НАТО – Украина». При этом акцентируется, что боевиков ВСУ не будут обучать западные специалисты, а всё будет наоборот. Украинские боевики станут тренировать натовских солдат.

Ранее циркулировала информация о том, что Киев больше не будет отправлять личный состав на подготовку в западные страны.

— Они оторваны от наших реалий и текущих боевых действий. Партнёры не понимают происходящих процессов, — говорит замначальника Генштаба ВСУ Евгений Межевикин.

Авторы Артём Артёмов