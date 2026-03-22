Долина собрала почти полный зал в Подольске, её встретили криками «Браво!»

В Подольске певица Лариса Долина дала концерт, билеты на который были почти полностью раскуплены, несмотря на недавний скандал вокруг элитной квартиры артистки в Москве. Корреспондент Life.ru побывал на выступлении и убедился, что публика благодушна к поп-звезде.

Более 70% мест в зале были заполнены. Концерт «Юбилей в кругу друзей» проходил в подольском доме культуры «Октябрь». Всего куплено около 600 билетов. Публика тепло встретила певицу, когда она появилась на сцене. Раздались бурные аплодисменты и крики «Браво». Организаторы концерта уверяли, что продано более 90% билетов, возможно, не все зрители смогли прийти. Стоимость доходила до 5,5 тысячи рублей.

Ранее Life.ru писал, что порядка 50 человек демонстративно покинули зал во время первого после судебных тяжб за квартиру выступления Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге на фестивале «Триумф Джаза». Инцидент связали с тем, что якобы публика до сих пор выражает своё недовольство нежеланием артистки признать потерю московской квартиры. Однако фанаты Долиной в Сети пишут, что их отношение к звезде не изменилось, а казус в Петербурге вообще может быть не связан с судебной историей.