22 марта, 17:21

Долина собрала почти полный зал в Подольске, её встретили криками «Браво!»

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

В Подольске певица Лариса Долина дала концерт, билеты на который были почти полностью раскуплены, несмотря на недавний скандал вокруг элитной квартиры артистки в Москве. Корреспондент Life.ru побывал на выступлении и убедился, что публика благодушна к поп-звезде.

Более 70% мест в зале были заполнены. Концерт «Юбилей в кругу друзей» проходил в подольском доме культуры «Октябрь». Всего куплено около 600 билетов. Публика тепло встретила певицу, когда она появилась на сцене. Раздались бурные аплодисменты и крики «Браво». Организаторы концерта уверяли, что продано более 90% билетов, возможно, не все зрители смогли прийти. Стоимость доходила до 5,5 тысячи рублей.

«На неё набрасываются»: Пригожин оценил шансы на уход Долиной с эстрады из-за травли
Ранее Life.ru писал, что порядка 50 человек демонстративно покинули зал во время первого после судебных тяжб за квартиру выступления Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге на фестивале «Триумф Джаза». Инцидент связали с тем, что якобы публика до сих пор выражает своё недовольство нежеланием артистки признать потерю московской квартиры. Однако фанаты Долиной в Сети пишут, что их отношение к звезде не изменилось, а казус в Петербурге вообще может быть не связан с судебной историей.

Татьяна Миссуми
