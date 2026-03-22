22 марта, 18:44

Пропавшего в Петрозаводске 11-летнего мальчика нашли после четырёх дней поисков

В Петрозаводске волонтёры поискового движения «ЛизаАлерт» нашли 11-летнего мальчика, который числился пропавшим с 18 марта. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ребёнка обнаружила автономная группа добровольцев. Подростка уже передали сотрудникам правоохранительных органов.

Life.ru рассказывал и другую благополучно завершившуюся историю из соседней с Карелией Ленинградской области. Неделю назад в Бокситогорске подошли к концу поиски подростка, ушедшего из дома 9 марта — юношу обнаружили живым, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Вечером того дня он покинул жильё и перестал выходить на связь.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / spixel

Юрий Лысенко
