В Ленобласти нашли живым подростка, пропавшего 9 марта
В Ленинградской области подросток, пропавший в Бокситогорске 9 марта, найден живым, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
В ходе поисковых мероприятий местонахождение юноши установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подросток ушёл из дома вечером 9 марта и не вернулся. Волонтёры «ЛизаАлерт» рассматривали разные версии, включая его возможное нахождение в Санкт-Петербурге.
Между тем, спасатели продолжают масштабную операцию по поиску детей, пропавших в Звенигороде 7 марта. Водолазы совершили 146 погружений и обследовали 301 тысячу квадратных метров дна Москвы-реки. Пропали трое подростков — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. Тело одного ребёнка нашли 11 марта, второго — спустя два дня. Поиски девочки продолжаются, родственникам оказывают психологическую помощь.
