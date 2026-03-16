В Ленобласти нашли живым подростка, пропавшего 9 марта

В Ленинградской области подросток, пропавший в Бокситогорске 9 марта, найден живым, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону .

В ходе поисковых мероприятий местонахождение юноши установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подросток ушёл из дома вечером 9 марта и не вернулся. Волонтёры «ЛизаАлерт» рассматривали разные версии, включая его возможное нахождение в Санкт-Петербурге.