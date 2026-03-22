Пёс провалился в трёхметровый секретный погреб в парке Зорге в Москве

В московском парке имени Зорге во время прогулки пёс по кличке Шелби внезапно провалился под землю. Животное бегало без поводка, когда почва под ним обрушилась в трёхметровую яму. Об этом сообщил Telegram-канал «СпасателиСпасРезерв».

Хозяин немедленно вызвал спасателей. Прибывшие специалисты спустились вниз по веревочной лестнице и обнаружили Шелби в мокром грунте. Пёс находился в сильном стрессе, но дался в руки — его аккуратно подняли на поверхность.

Выяснилось, что яма оказалась старым секретным погребом. Внутри стояли банки с консервированными огурцами и помидорами. Опасное место оградили, информацию о находке передали в управляющую компанию. Сейчас выясняется, кому принадлежал схрон и когда он мог быть создан.

Ранее в лесу Домодедовского района Подмосковья дикий кабан напал на домашнюю собаку: метис Йода гулял с хозяйкой и случайно столкнулся с кабанихой, выгуливавшей поросят. Собака попыталась убежать, но самка атаковала и нанесла ей рваную рану бока клыками. Йоду экстренно прооперировали в Советской ветклинике, от бешенства собака защищена ежегодной вакцинацией.