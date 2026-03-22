«Локомотив» забил пять мячей «Акрону» в матче 22-го тура РПЛ

Московский «Локомотив» на своём поле разгромил тольяттинский «Акрон» в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Уже к 39-й минуте хозяева отправили в ворота соперника пять мячей. Отличились Сесар Монтес, Александр Руденко, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Воробьёв и Алексей Батраков. Гости ответили голом Кевина Аревало на 14-й минуте.

Во втором тайме тольяттинская команда осталась в меньшинстве — на 70-й минуте красную карточку получил Родриго Эсковаль.

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 44 очка и поднялся на третью строчку турнирной таблицы. «Акрон» с 22 баллами располагается на десятом месте, его безвыигрышная серия в чемпионате достигла шести матчей.

В следующем туре железнодорожники 5 апреля встретятся на выезде со «Спартаком», а их сегодняшний соперник днём ранее примет дома столичный ЦСКА.

В 22-м туре РПЛ лидер чемпионата «Краснодар» на своём поле не оставил камня на камне от «Пари Нижний Новгород», отправив в ворота гостей пять безответных мячей. Джон Кордоба оформил покер, забив на 6-й, 12-й, 49-й и 85-й минутах, а Никита Кривцов добавил ещё один гол.