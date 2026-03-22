«Зенит» нанёс «Динамо» первое поражение в РПЛ в 2026 году

Петербургский «Зенит» прервал трёхматчевую победную серию московского «Динамо» в РПЛ, нанеся сопернику первое поражение в чемпионате в 2026 году. Встреча 22-го тура в Москве завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Джон Джон, забивший свой первый гол за «Зенит» в официальных матчах (22-я минута), Александр Соболев (43) и Максим Глушенков (85). У хозяев единственный мяч на счету Артура Гомеса (37).

После этой победы «Зенит» набрал 48 очков и сохранил второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на один балл. «Динамо» с 30 очками осталось на восьмой строчке. В следующем туре, который пройдет 4 апреля после паузы на матчи сборных, петербуржцы примут «Крылья Советов», а бело-голубые дома сыграют с «Оренбургом».

Перед началом игры была объявлена минута молчания в память о Сергее Некрасове — обладателе Кубка России в составе московского «Динамо», скончавшемся 10 марта.

Ранее сообщалось, что в ответном полуфинальном матче «Пути РПЛ» Фонбет Кубка России «Динамо» уступило «Спартаку» на стадионе красно-белых со счётом 0:1. Однако в финал «Пути РПЛ» вышло именно «Динамо» благодаря крупной победе в первом матче (5:2). Бело-голубых ждёт двухматчевое противостояние с «Краснодаром» за выход в суперфинал.