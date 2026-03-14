В Подмосковье простились с экс-футболистом «Динамо» Сергеем Некрасовым

В Подмосковье в посёлке Жилино прошла церемония прощания с известным футболистом Сергеем Некрасовым. Он скончался во вторник на 54-м году жизни после тяжёлой болезни.

Некрасов был одним из ключевых игроков московского «Динамо» в 90-х годах. Также он играл за «Анжи», «Химки», «Видное», «Зоркий», московский «Титан» и иркутскую «Звезду». В активе футболиста — один матч за сборную России.Он выступал за клуб с 1992 по 1999 год. Вместе с динамовцами он выиграл Кубок России, стал серебряным призером чемпионата (1994) и дважды завоевывал бронзу (1993, 1997).

Ранее российский актёр Сергей Бережнов ушёл из жизни 12 марта в возрасте 65 лет. Он родился в Москве 13 октября 1960 года, первоначально получил образование реаниматолога-анестезиолога, но позже окончил ГИТИС и посвятил себя актёрской карьере. Бережнов снялся более чем в 25 проектах, включая сериалы «Не родись красивой», «Склифосовский», «Воронины», «Закрытая школа», «Москва. Три вокзала», «Оттепель», «Балабол» и «Красивая жизнь», проявив себя в комедийных и драматических ролях.