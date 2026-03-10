Разбившихся насмерть звезду «Склифосовского» и её дочку похоронили на малой родине

9 марта в городе Балаково состоялась церемония прощания с актрисой Екатериной Ведуновой и её 15-летней дочерью Элиной, погибшими в автокатастрофе. Об этом изданию MSK1.RU рассказала подруга семьи Марианна.

Подготовкой похорон занимались близкие и друзья артистки, известной по сериалам «Склифосовский» и «Универ». Проститься с ней пришли родственники, знакомые и коллеги. Во время отпевания многие не смогли сдержать слёз. Актрису и её дочь похоронили в открытых гробах.

«Сборов на помощь матери Екатерины нет. Сегодня мы наших девочек похоронили. И все в шоке, никто ничего не говорит, ничего не известно. Надо людям дать время оклематься и прийти в себя», — рассказала Марианна.

По её словам, проститься с Екатериной пришло очень много людей, а похоронили её на родине — на городском кладбище Балакова.