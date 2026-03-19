«Динамо» уступило «Спартаку», но пробилось в финал Кубка России

В ответном полуфинальном матче «пути РПЛ» Фонбет Кубка России московское «Динамо» на домашней «Лукойл-Арене» минимально уступило землякам из «Спартака» — 0:1. Единственный гол на 58-й минуте забил Кристофер Ву.

Несмотря на поражение, в финал «пути РПЛ» вышел именно «Динамо» благодаря крупной победе в первом матче со счётом 5:2. Теперь бело-голубых ждёт двухматчевое противостояние с «Краснодаром» за выход в суперфинал.

«Спартаку» предстоит продолжить борьбу за трофей через «путь регионов». На втором этапе полуфинала красно-белые отправятся в гости к петербургскому «Зениту».

