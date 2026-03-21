«Балтика» и «Краснодар» добились крупных побед в РПЛ

В 22-м туре РПЛ «Краснодар» на своём поле разгромил «Пари Нижний Новгород» — 5:0. Четыре мяча забил Джон Кордоба (6, 12, 49 и 85 минуты). Ещё один гол на счету Никиты Кривцова. Гости не смогли реализовать пенальти — удар Даниила Лесового отразил Станислав Агкацев.

Колумбиец Кордоба стал вторым игроком в XXI веке, забившим 10 и более голов в четырёх сезонах РПЛ подряд. Ранее это удавалось только Квинси Промесу. С 13 мячами Кордоба вышел на первое место в списке лучших снайперов чемпионата. Эдуард Сперцян отдал 14-ю голевую передачу в сезоне — до рекорда лиги ему осталось два ассиста.

«Краснодар» сохранил лидерство с 49 очками, «Пари НН» с 20 очками остаётся на 13-м месте.

В заключительном матче дня в Калининграде «Балтика» разгромила «Сочи» — 4:0. Уже на пятой минуте защитник гостей Сергей Волков срезал мяч в свои ворота. Александр Филин удвоил преимущество, а во втором тайме Максим Петров забил с пенальти, а Михаил Рядно поставил точку.

Команда играла без главного тренера Андрея Талалаева, который отбывает дисквалификацию после скандала в матче с ЦСКА, но это не помешало ей подняться на третье место в таблице. «Сочи» с девятью очками замыкает турнирную таблицу.

Ранее московский ЦСКА на домашней арене обыграл махачкалинское «Динамо». Победа над махачкалинцами стала для ЦСКА первой в чемпионате с ноября 2025 года. Команда прервала 4-матчевую безвыигрышную серию.