«Вчера я должен был погибнуть»: Чемпион Белоруссии по мотокроссу чудом выжил, упав со скалы

Многократный чемпион Белоруссии по мотокроссу и эндуро Артём Кунцевич чудом выжил после падения с высокой скалы в Геленджике. Спортсмен рассказал об инциденте в своей социальной сети.

14 марта, на третий день тренировочных сборов, Кунцевич вместе с другими гонщиками отправился на участок побережья с обрывистым берегом. Спортсмены начали заезжать наверх по скальным плитам. Во время последнего заезда белорус упал и скатился по склону с высоты в несколько десятков метров на каменистый пляж.

«Вчера я должен был вот здесь погибнуть. <...> С самого верха я сюда соскользнул, мотоцикл летел за мной, не знаю, каким чудом я выжил — скорость падения была просто неимоверная», — рассказал Кунцевич.

В результате падения спортсмен получил перелом руки и множественные ссадины по всему телу. От госпитализации он отказался, отметив, что травмы оказались незначительными по сравнению с тем, что могло произойти.

А ранее во время женской однодневной велогонки «Милан — Сан-Ремо» на трассе произошло массовое падение участниц за 20 километров до финиша. На крутом вираже со спуском велогонщицы не успевали затормозить перед упавшими спортсменками и влетали в них на большой скорости. Серьёзные травмы получила итальянка Дебора Сильвестри, которая, пытаясь объехать завал, перелетела через ограждение и упала с высоты в несколько метров.