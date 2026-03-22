Над Ленобластью сбили девятый беспилотник

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении ещё одного беспилотника над регионом. Информация опубликована в его канале в Max.

«Силами ПВО уничтожен ещё один, девятый вражеский БПЛА», — написал он.

Ранее Life.ru писал, что в аэропорту Пулково из-за повторного введения ограничений на приём и выпуск воздушных судов задержали 19 рейсов. Время задержки составляет более двух часов. Ещё 14 самолётов ушли на запасные аэродромы.