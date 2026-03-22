Поезд с сотнями пассажиров столкнулся с бетонными плитами на рельсах в Германии

В ночь на 22 марта на северо-западе Германии региональный экспресс, следовавший из Ахена в Хамм, столкнулся с бетонными плитами, уложенными на рельсы. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на полицию.

Машинист заметил препятствие на участке между станциями Камен-Метлер и Камен и начал экстренно тормозить, но столкновения избежать не удалось. После инцидента состав не смог продолжить движение. Никто из 309 пассажиров не пострадал — людей доставили к месту назначения заменяющим поездом.

По предварительным данным, злоумышленники намеренно положили на рельсы несколько бетонных плит, извлечённых из кабельного канала рядом с железной дорогой, а также металлический стержень.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «опасное вмешательство в движение поездов». Расследование ведётся совместно со службой государственной безопасности — одной из рассматриваемых версий является политический мотив.

Немецкое железнодорожное сообщение стало традиционным поводом для шуток у жителей Германии, которые любят говорить, что Deutsche Bahn (главная Ж/Д компания республики) никогда не приходит вовремя. В происшествии в Руре ничего смешного нет, но ещё печальнее ситуация, которая случилась в прошлом году: тогда на юго-западе страны на большой скорости сошёл с рельс пассажирский поезд. Жертв среди пассажиров избежать не удалось.