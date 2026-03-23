Индийская шахматистка снялась с турнира претенденток на Кипре из-за безопасности
Хампи Конеру. Обложка © ТАСС/ Анатолий Семехин
Индийская шахматистка Хампи Конеру отказалась от участия в турнире претенденток FIDE. Соревнования должны пройти с 29 марта по 15 апреля на Кипре, в отеле недалеко от Пафоса. В них участвуют восемь претенденток, победительница получит право сыграть с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.
В своём посте в соцсети X Конеру объяснила, что решение далось ей тяжело. Она подчеркнула, что ни одно спортивное событие не стоит выше личной безопасности. Несмотря на полученные гарантии, спортсменка заявила, что не чувствует себя в полной безопасности в сложившихся обстоятельствах. По её словам, это болезненный, но необходимый шаг.
США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам в Иране, включая Тегеран; сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Иран атакует израильскую территорию и военные объекты США на Ближнем Востоке. На этом фоне недавно беспилотник нанёс удар по британской авиабазе Акротири на Кипре. Ущерб, по данным кипрских властей, оказался незначительным, однако персонал базы предупреждён о возможных новых атаках. В связи с инцидентом европейские союзники усиливают противовоздушную оборону: Франция планирует разместить на острове системы для борьбы с ракетами и дронами.
