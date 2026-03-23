Побег из ресторана без оплаты обернётся уголовкой: Всё зависит от одного нюанса

Побег из ресторана без оплаты счёта может обернуться не только штрафом, но и уголовным делом. Всё зависит от обстоятельств — в частности, от того, был ли у человека изначальный умысел не платить. Об этом Life.ru рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

Если вы случайно забыли кошелёк дома и просто испугались признаться официанту или менеджеру, вас могут привлечь к административной ответственности по статье 7.27.1 КоАП РФ. В этом случае назначат штраф — в пять раз больше суммы счёта, но не меньше 5000 рублей. Михаил Салкин Адвокат Московской коллегии адвокатов

Совсем иначе ситуация оценивается, если человек изначально не собирался платить за заказ. В этом случае его действия могут квалифицировать как мошенничество по статье 159 УК РФ. По словам адвоката, такое правонарушение наказывается штрафом до 120 000 рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

Если же человек действует не один, а, например, заранее договаривается с другим посетителем не оплачивать счёт, речь может идти о мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 159 УК РФ). В этом случае санкции строже: штраф до 300 000 рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

