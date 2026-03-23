«Реал» вырвал победу над «Атлетико» в дерби и остался в чемпионской гонке

В принципиальном мадридском дерби «Реал» на своём поле обыграл «Атлетико» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 3:2.

Счёт на 33-й минуте открыл Адемола Лукман. Во втором тайме хозяева перевернули игру: дубль на 52-й и 72-й минутах оформил Винисиус, а на 55-й забил Федерико Вальверде. У гостей также отличился Науэль Молина (66). На 77-й минуте Вальверде получил прямую красную карточку.

После этой победы «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре балла. «Атлетико» с 57 очками остаётся четвёртым, его победная серия из четырёх матчей прервалась.

В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с «Мальоркой», а «Атлетико» примет «Барселону». Оба матча пройдут 4 апреля.