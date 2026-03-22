Дубль О’Райли принёс победу «Ман Сити» над «Арсеналом»в финале Кубка лиги
Обложка © Х / Manchester City
На лондонском стадионе «Уэмбли» завершился финал Кубка английской лиги. «Манчестер Сити» одержал победу над «Арсеналом» со счётом 2:0. Оба гола забил Нико О’Райли — на 60-й и 64-й минутах.
Автор дубля Нико О’Райли. Фото © Х / Manchester City
Для «горожан» этот трофей стал девятым в истории турнира. Рекордсменом остаётся «Ливерпуль» (10 побед). «Арсенал» выигрывал Кубок лиги дважды — в 1987 и 1993 годах. При этом лондонцы чаще всех уступали в финалах: это поражение стало для них седьмым.
В прошлом сезоне обладателем трофея стал «Ньюкасл», обыгравший в решающем матче «Ливерпуль». Кубок лиги разыгрывается с 1960 года, в нём участвуют клубы из четырёх высших дивизионов Англии.
А вот в Лиге чемпионов дела у «Сити» сложились неудачно. Команда Пепа Гвардиола проиграла мадридскому «Реалу» в обоих матчах 1/8 финала. В четвертьфинале «сливочные» сыграют с мюнхенской «Баварией».
