Сформированы пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» разгромил турецкий «Галатасарай» со счётом 4:0 на домашнем поле и сумел обеспечить себе место в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Теперь все 4 участника определены, матчи состоятся 7-8 апреля, а ответные — 14-15.

Доминик Собослаи открыл счёт на 25-й минуте, после перерыва отличились Уго Экитике и Райан Гравенберх, а на 62-й минуте мяч забил Мохаммед Салах. В добавленное время первого тайма Салах не реализовал пенальти.

Таким образом, сформированы все пары четвертьфинала: «Ливерпуль» сыграет с «Пари Сен-Жермен», «Атлетико» встретится с «Барселоной», «Бавария» — с мадридским «Реалом», «Арсенал» — со «Спортингом».

А ранее в ответном полуфинальном матче «пути РПЛ» Фонбет Кубка России московское «Динамо» на домашней «Лукойл-Арене» минимально уступило землякам из «Спартака» — 0:1. Несмотря на поражение, в финал «пути РПЛ» вышел именно «Динамо» благодаря крупной победе в первом матче со счётом 5:2. Теперь бело-голубых ждёт двухматчевое противостояние с «Краснодаром» за выход в суперфинал.