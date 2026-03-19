Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 01:23

Сформированы пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Обложка © X / Liverpool FC

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» разгромил турецкий «Галатасарай» со счётом 4:0 на домашнем поле и сумел обеспечить себе место в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Теперь все 4 участника определены, матчи состоятся 7-8 апреля, а ответные — 14-15.

Доминик Собослаи открыл счёт на 25-й минуте, после перерыва отличились Уго Экитике и Райан Гравенберх, а на 62-й минуте мяч забил Мохаммед Салах. В добавленное время первого тайма Салах не реализовал пенальти.

Таким образом, сформированы все пары четвертьфинала: «Ливерпуль» сыграет с «Пари Сен-Жермен», «Атлетико» встретится с «Барселоной», «Бавария» — с мадридским «Реалом», «Арсенал» — со «Спортингом».

ЦСКА одержал 800-ю победу в КХЛ, разгромив «Спартак»

А ранее в ответном полуфинальном матче «пути РПЛ» Фонбет Кубка России московское «Динамо» на домашней «Лукойл-Арене» минимально уступило землякам из «Спартака» — 0:1. Несмотря на поражение, в финал «пути РПЛ» вышел именно «Динамо» благодаря крупной победе в первом матче со счётом 5:2. Теперь бело-голубых ждёт двухматчевое противостояние с «Краснодаром» за выход в суперфинал.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ФК Ливерпуль
  • ФК Галатасарай
  • Лига чемпионов
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar