ВСУ атаковали жилые дома и энергообъекты в ДНР

Вечером 22 марта штаб обороны ДНР сообщил о новой атаке украинских беспилотников. Противник бил по жилым домам и объектам энергетики. Мобильные группы системы «Купол Донбасса» сбили дроны в Донецке и Макеевке.

Среди перехваченных целей — два ударных дрона на окраине Донецка и возле подстанции в Волновахском округе. В Макеевке ликвидирован БПЛА «Бородавочник» с самодельным осколочно-фугасным зарядом и устройством самоликвидации. Жителей призвали соблюдать меры безопасности.

Глава республики Денис Пушилин уточнил, что за прошедшую неделю система ПВО предотвратила 256 атак.

