23 марта, 00:09

ВСУ атаковали жилые дома и энергообъекты в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Вечером 22 марта штаб обороны ДНР сообщил о новой атаке украинских беспилотников. Противник бил по жилым домам и объектам энергетики. Мобильные группы системы «Купол Донбасса» сбили дроны в Донецке и Макеевке.

Среди перехваченных целей — два ударных дрона на окраине Донецка и возле подстанции в Волновахском округе. В Макеевке ликвидирован БПЛА «Бородавочник» с самодельным осколочно-фугасным зарядом и устройством самоликвидации. Жителей призвали соблюдать меры безопасности.

Глава республики Денис Пушилин уточнил, что за прошедшую неделю система ПВО предотвратила 256 атак.

Ранее Life.ru писал, что бойцы спецназа Росгвардии уничтожили украинский беспилотник, который атаковал во время встречи с жителями губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Инцидент произошёл в селе Смородино Грайворонского округа. Там глава региона проводил рабочую поездку.

BannerImage
