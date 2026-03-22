Спецназ Росгвардии сбил дрон, атаковавший губернатора Белгородской области

Бойцы спецназа Росгвардии уничтожили украинский беспилотник, который атаковал во время встречи с жителями губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошёл в селе Смородино Грайворонского округа. Там губернатор проводил рабочую поездку. Накануне в результате ударов ВСУ в этом районе погибли четыре человека. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.

Атака БПЛА во время визита Гладкова. Видео © Пресс-служба губернатора Белгородской области

«Один из беспилотников совершил налёт в момент, когда глава региона общался с местными жителями», — сообщили в ведомстве.