
22 марта, 20:23

Спецназ Росгвардии сбил дрон, атаковавший губернатора Белгородской области

Обложка © Max/Настоящий Гладков

Обложка © Max/Настоящий Гладков

Бойцы спецназа Росгвардии уничтожили украинский беспилотник, который атаковал во время встречи с жителями губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошёл в селе Смородино Грайворонского округа. Там губернатор проводил рабочую поездку. Накануне в результате ударов ВСУ в этом районе погибли четыре человека. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.

Атака БПЛА во время визита Гладкова. Видео © Пресс-служба губернатора Белгородской области

«Один из беспилотников совершил налёт в момент, когда глава региона общался с местными жителями», — сообщили в ведомстве.

Спецназ незамедлительно открыл огонь из стрелкового оружия и сбил дрон. Аппарат взорвался в воздухе. Пострадавших и разрушений нет.

Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области, ранен мужчина

Напомним, четыре женщины погибли при ударе дрона по социальному объекту в Белгородской области. Здание обрушилось после обстрела с территории Украины. Ещё одну женщину с ранениями доставили в больницу.

Лия Мурадьян
