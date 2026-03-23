Серия взрывов от работы ПВО прогремела над Смоленском

Над Смоленском прогремела серия взрывов. Там системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. В одном из районов города виден дым. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Очевидцы насчитали около пяти или шести взрывов в северной и южной частях города. Люди видели вспышки в небе, а потом заметили дым от пожара над одним из районов. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о беспилотной опасности и попросил жителей укрыться в безопасных местах. Экстренные и оперативные службы привели в состояние готовности.

Этой же ночью силы ПВО сбили одиннадцатый украинский беспилотник над Ленинградской областью. Инцидент произошёл в Гатчинском районе. Предварительно, атака не привела к жертвам и разрушениям.