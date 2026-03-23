При ударе по иранской телерадиостанции в Бендер-Аббасе погиб человек

В городе Бендер-Аббас на юге Ирана воздушная атака повредила АМ-передатчик Центра радио и телевидения Персидского залива. Об этом сообщили на государственном телеканале Ирана IRIB.

В результате удара погиб сотрудник службы безопасности. Ещё один человек получил ранения.

Директор центра рассказал, что удар пришёлся на передатчик мощностью 100 киловатт. После бомбардировки телерадиокомпания возобновила вещание.

Ранее командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи заявил, что Иран изменил тактику ведения войны. Страна перешла от оборонительной к наступательной стратегии в конфликте с США и Израилем.