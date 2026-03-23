Иран применил обходящие американские системы ПВО ракеты при атаке на Катар

В ходе атак на газовые объекты в Катаре, произошедших 18 и 19 марта, иранские военные применили ракеты, способные обходить американские системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника.

По данным издания, использованные ракеты отличаются манёвренностью и специально разработаны для преодоления систем ПВО. Удары стали ответом Тегерана на атаку по иранскому месторождению «Южный Парс».

Ранее сообщалось, что более 200 человек пострадали в результате иранских ударов по Израилю, 11 из них тяжело ранены. Удары были нанесены по городам Димона и Арад. Израильская ПВО не перехватила ракеты, которые, предположительно, летели к ядерному объекту.