Фрагмент метеорита пробил крышу дома в Хьюстоне

Фрагмент метеорита пробил кровлю двухэтажного дома в Хьюстоне, штат Техас. Кусок космического тела упал на крышу и пробил дыру размером с кулак. Об этом сообщает газета New York Times.

Метеорит рухнул на пол в спальне, отскочил и ударился о другую часть потолка. К счастью, никто не пострадал.

«Когда я была в своей спальне, мы услышали сильный взрыв, и я не знала, что это было», — отметила женщина.

Хозяйка дома запустила онлайн-сбор средств на ремонт крыши, пола и потолка.

Ранее в небе над штатом Огайо взорвался крупный метеорит. Мощность взрыва достигла 250 тонн в тротиловом эквиваленте. По данным NASA, небесное тело весило около семи тонн и имело диаметр примерно 1,8 метра. Оно двигалось со скоростью 72 400 километров в час.