В мае россияне смогут отдохнуть аж шесть дней, но есть нюанс

В первом месяце мая граждан России ожидают два продолжительных периода отдыха. Календарь выходных сформирован таким образом, что трудящиеся смогут насладиться двумя мини-отпусками.

Первый блок праздничных дней начнется 1 мая и продлится до 3-го числа включительно. Этот перерыв приурочен к Празднику Весны и Труда.

Затем последует короткая рабочая неделя, после которой граждан снова ждут три дня отдыха с 8 по 10 мая в честь празднования Дня победы. Таким образом, россине смогут отдахнуть 6 дней, но с перерывом на рабочие дни.

Ранее сообщалось, что майские праздники могут повлиять на размер отпускных. Из-за большого числа нерабочих дней брать отпуск в этот период зачастую невыгодно. В такие месяцы средний дневной заработок оказывается выше начисляемых выплат.