От беспризорника до генерала: ФСБ опубликовала архивы к 120-летию контрразведчика Вадиса

ФСБ рассекретила архивные материалы о военном контрразведчике Александре Вадисе к 120-летию со дня его рождения. Данные появились на сайте ведомства.

Будущий генерал родился в 1906 году в Киевской губернии и рано остался без матери. Детство прошло в приютах и приёмной семье, а с ранних лет ему пришлось работать.

«После мытарств по сёлам Обуховского и других районов в поисках работы уехал в Киев, став беспризорником. Сорные ящики бульвара Тараса Шевченко в Киеве служили местом ночлега и убежища для беспризорников», — говорится в опубликованной автобиографии.

В годы Гражданской войны подросток оказался на улице. Позже он попал в Красную армию, а затем начал службу в органах госбезопасности. К концу 1930-х годов получил первое специальное звание. Во время Великой Отечественной войны Вадис занимал ключевые посты в контрразведке Смерш и участвовал в обеспечении операций на Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах.

Отмечается, что он руководил радиоиграми против немецкой разведки, передавая противнику дезинформацию и срывая его планы. В 1945 году офицер отвечал за безопасность советской делегации при подписании капитуляции Германии, а также участвовал в розыске нацистских преступников в Берлине. После войны он продолжил службу, однако в 1950-х был уволен из органов и лишён звания, позже работал в гражданских структурах.

Ранее специалисты Федерального центра судебной экспертизы при Минюсте завершили исследование рукописи, которую отнесли к ранее неизвестным автографам Александра Пушкина. Речь шла о фрагменте письма Татьяны к Онегину — тексте, хорошо знакомом со школьной программы.