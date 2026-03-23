Лидера группы The Art поймали с 17 кг наркотиков в тайной комнате

В Сиднее полиция задержала лидера рок-группы The Art Азарию Бирна после обнаружения крупного склада наркотиков в его студии. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

В Австралии арестовали лидера рок-группы Азарию Бирна.

Обыски прошли 18 марта в рамках полицейской операции. Вместе с 45-летним исполнителем задержали его 28-летнюю спутницу Брук Митчелл. В помещении, где работал артист, правоохранители нашли скрытую комнату с марихуаной на 17 килограмм. Общая стоимость изъятого оценивается в миллионы долларов.

Также силовики обнаружили крупную сумму наличных. Дополнительные находки сделали при проверке жилья родственников задержанных. Мужчине предъявили десять обвинений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере. Его подруге вменяют один эпизод. По делу проходят ещё несколько человек. Следствие считает, что координацией занимался продюсер Оливер Дибли. Первое заседание суда назначено на 14 мая. Обвиняемым может грозить пожизненное заключение.

