Муж расправился с бывшей женой и вместе со своей тётей закопал в саду

В Великобритании суд приговорил 42-летнего Алирезу Аскари к пожизненному заключению за убийство супруги, которая собиралась с ним развестись. Об этом сообщила полиция Южного Уэльса.

По данным следствия, женщина пропала в апреле 2025 года после того, как супруги стали жить раздельно. Её друг сразу сообщил полиции о подозрениях в адрес мужа. В ходе проверки правоохранители обнаружили останки во дворе дома подозреваемого. Их спрятали в саду и замаскировали посадками растений.

Установлено, что мужчина заранее подготовился к преступлению и действовал не в одиночку. После нападения он привлёк к сокрытию следов свою тётю Марьям Делавари. Пока она направлялась к нему, он успел избавиться от части улик и привести себя в порядок, а затем совместно с родственницей захоронил тело.

Также выяснилось, что после случившегося он пытался ввести окружающих в заблуждение, выдавая себя за супругу в переписке и сообщая о её якобы отъезде. Суд отклонил доводы о психическом заболевании, указав, что они не повлияли на намерения подсудимого. Его тётю также признали виновной и назначили ей реальный срок заключения.

