Скончалась звезда сериала «Сверхъестественное» Кэрри Энн Флеминг

Актриса Кэрри Энн Флеминг, запомнившаяся зрителям ролями в проектах «Сверхъестественное» и «Я — зомби», ушла из жизни в возрасте 51 года. Печальное известие появилось на страницах издания Variety.

Трагедия произошла 26 февраля в канадском городе Сидни. Причиной смерти исполнительницы стали осложнения после борьбы с раком груди.

Одним из первых скорбную новость прокомментировал Джим Бивер, партнёр по съемочной площадке в популярном мистическом сериале. Он назвал ушедшую коллегу своей «второй половинкой» и признался, что утрата стала для него тяжелейшим ударом.

«Кэрри Энн Флеминг сыграла мою жену в пятом сезоне «Сверхъестественного». Я влюбился в неё с первого взгляда. К моей радости и удивлению, с ней, похоже, произошло то же самое», — рассказал актёр.

За свою карьеру артистка успела поучаствовать в 40 различных проектах. В ее фильмографии значатся такие популярные работы, как «Секс в другом городе», «Супергёрл», «Алиса в Стране чудес» и «Вспомни всё».

В прошлом году каст «Сверхъестественного» понёс ещё одну тяжёлую утрату: умер актёр Денис Арндт, снявшийся в сериале. С 1974 года актёр активно снимался в кино. В 1990-х его карьера стремительно развивалась. Арндт сыграл в проектах «Коломбо», «Основной инстинкт», «Горящая зона», «Анаконда 2», «Снайпер 3» и многих других. В общей сложности он снялся более чем в 80 фильмах.