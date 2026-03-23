Армия России разрезала пополам группировку ВСУ в Константиновке

Российские штурмовые подразделения, войдя в Константиновку (ДНР) встречным клином с восточного направления, рассекли украинскую группировку в городе на две части. Об этом проинформировали ТАСС представители отечественных силовых структур.

Источники в ведомстве уточнили агентству, что таким образом ВС РФ удалось нарушить целостность вражеской обороны. В силовых структурах также добавили, что помимо этого огневое поражение по неприятелю наносится с северного и южного флангов.

Константиновка находится вблизи Краматорска. Является одним из крупнейших индустриальных центров региона с развитой чёрной и цветной металлургией, стекольной, химической и строительной промышленностью, а также важным транзитным железнодорожным узлом. В городе ранее проживало почти 80 тысяч человек.

В Константиновке ведутся городские бои одновременно в нескольких частях города, сообщил ранее глава ДНР Денис Пушилин. Также, по его словам, подразделения РФ улучшили тактическое положение у Белецкого и продолжают движение в сторону Доброполья.