23 марта, 07:23

Силы ПВО России сбили 29 вражеских беспилотников над регионами страны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Средства противовоздушной обороны России за два часа в утреннее время уничтожили 29 беспилотников самолётного типа над рядом регионов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой областей и Московского региона», — говорится в сообщении.

Ранее в Выборгском районе Ленинградской области зафиксирован инцидент с падением беспилотника, который привёл к повреждению энергетической инфраструктуры. Один из аппаратов при падении повредил опору линии электропередачи в районе посёлка Ермилово. В результате было нарушено функционирование электросети.

Милена Скрипальщикова
