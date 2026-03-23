Целое подразделение операторов БПЛА ВСУ пропало в Харьковской области

Российские силовики сообщили об исчезновении подразделения украинских военных в Харьковской области. Группа операторов беспилотных летательных аппаратов перестала выходить на связь в районе населённого пункта Волчанские Хутора.

Согласно имеющейся информации, военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады переквалифицировали для участия в наземных атаках. Данное подразделение входило в состав батальона беспилотных систем и было направлено на передовую.

«В 159-й отдельной мехбригаде ВСУ расчёты БПЛА начали переводить в штурмовые отряды. В частности, 1-е отделение ударных беспилотных авиационных комплексов 4-го взвода 2-й роты батальона беспилотных систем в полном состав было переброшено в район Волчанских Хуторов, где пропало без вести», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о напряжённой ситуации среди родственников пропавших военнослужащих одной из аэромобильных бригад ВСУ в Сумской области. Близкие бойцов выражают резкое недовольство действиями командования подразделения.