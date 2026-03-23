Умеров отчитался об итогах переговоров с американцами в Майами

Украинская и американская делегации провели в Майами очередной этап переговоров, обсудив гарантии безопасности и гуманитарный трек. Об этом по итогам встречи сообщил секретарь украинского СНБО Рустем Умеров в соцсетях.

«Во Флориде завершили очередной этап переговоров с американской стороной в рамках процесса, направленного на достижение устойчивого мира. Во время встреч сосредоточились на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмена и возвращения наших граждан», — написал Умеров.

По его словам, переговорщики добились прогресса в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешённых вопросов. Умеров пообещал доложить о результатах встречи главарю киевского режима Владимиру Зеленскому по возвращении.

В состав украинской делегации также вошли глава офиса президента Кирилл Буданов*, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Американскую сторону представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник Госдепартамента Крис Карран

Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут продолжиться в Швейцарии. Такое заявление сделал глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис в интервью газете Le Temps.

