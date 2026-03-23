22 марта, 21:50

Гарантии безопасности и обмен пленными: Итоги переговоров Украины и США во Флориде

Умеров: Украина и США во Флориде добились продвижения в согласовании позиций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FP Creative Stock

В штате Флорида завершились переговоры между украинской и американской делегациями. Встречи проходили 21 и 22 марта. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны сосредоточились на двух основных направлениях.

По его словам, обсуждались гарантии безопасности и гуманитарный трек, включая обмен пленными и возвращение украинских граждан. Умеров отметил, что по итогам встреч удалось добиться продвижения в согласовании позиций. Детали достигнутых договорённостей он раскрывать не стал.

Американист разоблачил коварный план Украины по переговорам с США

Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут продолжиться в Швейцарии. Такое заявление сделал глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис в интервью газете Le Temps.

Артём Гапоненко
