Американист разоблачил коварный план Украины по переговорам с США

Главная цель украинской делегации на переговорах с США в Майами — напомнить о себе, поскольку Киев получает всё меньше внимания из-за войны на Ближнем Востоке, заявил американист Малек Дудаков. По его словам, Украина испытывает дефицит вооружений, которые европейцы покупали у американцев и поставляли ей.

Впереди большая дискуссия и дебаты в Конгрессе по поводу согласования транша в двести миллиардов долларов для обеспечения военной операции против Ирана. В этих условиях Украина хочет получить часть денег из военного бюджета США, подчеркнул эксперт в интервью «Газете.ru».

«Я думаю, что украинские лоббисты надеются, что хотя бы какой-нибудь небольшой кусочек им удастся из этого бюджета урвать. Я сильно сомневаюсь, что это удастся. И тем более тут вообще на самом деле под вопросом, смогут ли законодатели договориться и в принципе эти 200 миллиардов выделить», — отметил политолог

Напомним, переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут продолжиться в Швейцарии. Такое заявление сделал глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис в интервью газете Le Temps.