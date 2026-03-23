Береговые ракетные комплексы «Бал» ВС РФ научили атаковать «волчьей стаей»

Для береговых ракетных комплексов «Бал» разработали новую тактику ударов по кораблям противника под названием «волчья стая». Несколько ракет одновременно подходят к цели с разных направлений, что создаёт серьёзные трудности для систем противовоздушной обороны корабля.

Такая массированная атака перегружает средства обнаружения и поражения воздушных целей, значительно повышая шансы на успешное попадание, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны России. По словам бывшего начальника штаба Балтийского флота вице-адмирала Александра Бражника, одновременный подход нескольких ракет практически лишает корабль возможности отразить удар.

Комплексы «Бал» вооружены противокорабельными ракетами Х-35. После пуска они снижаются до высоты около 5 метров над водой, становясь практически невидимыми для радаров противника. Такая комбинация — низкая высота полёта и групповая атака — делает систему особенно эффективной против современных надводных целей.

