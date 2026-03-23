Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 марта, 09:15

Береговые ракетные комплексы «Бал» ВС РФ научили атаковать «волчьей стаей»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Для береговых ракетных комплексов «Бал» разработали новую тактику ударов по кораблям противника под названием «волчья стая». Несколько ракет одновременно подходят к цели с разных направлений, что создаёт серьёзные трудности для систем противовоздушной обороны корабля.

Такая массированная атака перегружает средства обнаружения и поражения воздушных целей, значительно повышая шансы на успешное попадание, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны России. По словам бывшего начальника штаба Балтийского флота вице-адмирала Александра Бражника, одновременный подход нескольких ракет практически лишает корабль возможности отразить удар.

Комплексы «Бал» вооружены противокорабельными ракетами Х-35. После пуска они снижаются до высоты около 5 метров над водой, становясь практически невидимыми для радаров противника. Такая комбинация — низкая высота полёта и групповая атака — делает систему особенно эффективной против современных надводных целей.

ВСУ запускают рой дронов на Москву для выявления ПВО, считает генерал
ВСУ запускают рой дронов на Москву для выявления ПВО, считает генерал

Ранее ВСУ изменили тактику действий в приграничных районах и сосредоточили усилия на поиске операторов беспилотников. Как оказалось, именно российские расчёты беспилотников осложняли передвижение противника.

Лия Мурадьян
