Дорогу возрастным: Россиянам объяснили, почему после 50 лет карьера только начинается

На российском рынке труда сложилась уникальная ситуация — безработица минимальна, но кадров не хватает. Это открывает возможности для людей старше 50 лет вернуться к работе или сменить профессию, рассказала HR-директор Валентина Романова.

Особенно востребованы рабочие и инженерные специальности — сантехники, электрики, монтажники, инженеры-конструкторы. Квалифицированный сантехник сегодня зарабатывает больше начинающего бухгалтера, пояснила эксперт в интервью RT.

Компании запускают программы переобучения, а возраст перестал быть преградой — люди старше 60 лет находят работу с ростом дохода. Опыт и знания ценят наравне с молодой энергией.

Согласно данным Росстата, среднемесячная заработная плата педагогов в России в 2025 году составила более 71 000 рублей, а медиков — 81 000. По данным статистиков, зарплата в сфере образования выросла за год на 13%, а в здравоохранении — на 14%.