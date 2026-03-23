Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что масштабный энергетический кризис в странах Евросоюза формировался много лет из-за ошибочной политики местных властей. По его мнению, европейские лидеры довели свои государства до коллапса, чрезмерно увлекшись «зелёной повесткой».

Лихачёв подчеркнул — власти ЕС неправильно трактовали возобновляемые источники энергии, преждевременно отказались от газа в энергетике и ввели ограничения на атомную энергетику. В отдельных странах полностью отказались от АЭС, рассказал он в интервью RT. Из-за этих решений энергосистема Европы стала крайне уязвимой к внешним вызовам.

Одним из триггеров кризиса стал конфликт Израиля и США с Ираном, который обострил дефицит энергоресурсов на мировом рынке.

Ранее в Европе заявили, что сделка с Россией спасла бы ЕС от энергетического кризиса. По мнению евродепутатов, теперь за решения своих лидеров должны расплачиваться европейцы.