Учёным и силовикам в России могут разрешить поиск экстремистского контента

Минцифры предложило поправки в законодательство, которые позволят искать экстремистские материалы в интернете в рамках научной, исследовательской и правоохранительной деятельности. Инициатива направлена на устранение правовых противоречий, сообщает Forbes со ссылкой на документ.

Поправки планируется внести в закон «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно предложению, доступ к запрещённому контенту будет разрешён только при наличии профессиональной необходимости — например, для анализа угроз или работы по их предотвращению.

Эксперты отмечают, что ранее введённые изменения в КоАП, предусматривающие ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов, создали неоднозначную ситуацию. Формально под действие норм могли подпадать даже сотрудники, которые занимаются выявлением и анализом такого контента.

В связи с этим новые поправки рассматриваются как попытка устранить коллизию и чётко разграничить случаи, когда доступ к подобной информации допустим в рамках служебных обязанностей.

По оценкам специалистов, мониторинг экстремистских материалов ведут не только силовые структуры, но и региональные центры, взаимодействующие с органами безопасности. Без исключений их деятельность также могла бы попадать под ограничения действующего законодательства.

Ранее Минцифры России опровергло сообщения о возможном введении «белых списков» сервисов для пользователей домашнего интернета. В ведомстве подчеркнули, что распространяемая в СМИ информация не соответствует действительности.