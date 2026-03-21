Минцифры отвергло данные о подготовке «белых списков» для домашнего интернета

Минцифры России опровергло информацию о подготовке введения «белых списков» сервисов для домашних интернет-провайдеров. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведеомства.

«Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из «белого списка» — фейк», — сказано в публикации.

В министерстве пояснили, что при угрозах безопасности в регионах точечно отключается только мобильный интернет — это снижает точность наведения беспилотников и помогает противостоять атакам. Проводные технологии к беспилотникам отношения не имеют, поэтому ограничивать домашний интернет необходимости нет.

Напомним, сегодня в СМИ появились сообщения о том, что столичные интернет-операторы начали формировать систему «белых списков», ранее внедрённую в работу сотовой связи. Предполагалось, что подобная система позволит сохранить доступ к ключевым ресурсам в случае возможных отключений сети.