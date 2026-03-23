Кабмин Украины перестал слать нардепов «на три буквы», но легче не стало

Новый кабинет министров Украины перестал посылать депутатов Верховной рады «на три буквы», но по-прежнему не хочет серьёзно работать с парламентом. Такую характеристику взаимодействию дал неназванный народный депутат от партии «Слуга народа» в беседе с «РБК-Украина».

По словам собеседника издания, отсутствие грубости со стороны правительства не решает проблему, поскольку новый кабмин, по его мнению, очень слабый. Депутат пришёл к выводу: толку от того, что в лицо больше не посылают нецензурно, практически нет.

Вместе с тем в Раде добавили, что правительство часто отправляет на встречи с депутатами замминистров, у которых нет нужных полномочий. Такие чиновники просто зачитывают текст по бумажке и не вникают в проблемы парламентариев.

Ранее Владимир Зеленский выступил с жёстким предупреждением в адрес украинских парламентариев, пригрозив отправить их в зону боевых действий. По его словам, народные депутаты должны либо добросовестно работать в Раде в рамках закона, либо быть мобилизованными наравне с остальными гражданами.