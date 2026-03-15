Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 09:12

Зеленский угрожает отправить депутатов на фронт за отказ голосовать в Раде

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский пригрозил украинским депутатам отправкой на передовую. По его словам, народные избранники должны либо исполнять свои обязанности в парламенте согласно закону, либо готовиться к мобилизации.

«Я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях к мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт», — заявил он, его слова приводит агентство Укринформ.

«Последний человек»: Трамп жёстко ответил Зеленскому на предложение помощи

Ранее Владимир Зеленский сравнил ход переговоров по урегулированию конфликта с многосерийным фильмом «Санта-Барбара», прославившимся своей продолжительностью. По его словам, заминки в диалоге связаны с обострением ситуации на Ближнем Востоке, которая сейчас в центре внимания мировых игроков.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar