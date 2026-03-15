Зеленский угрожает отправить депутатов на фронт за отказ голосовать в Раде

Владимир Зеленский пригрозил украинским депутатам отправкой на передовую. По его словам, народные избранники должны либо исполнять свои обязанности в парламенте согласно закону, либо готовиться к мобилизации.

«Я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях к мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт», — заявил он, его слова приводит агентство Укринформ.

Ранее Владимир Зеленский сравнил ход переговоров по урегулированию конфликта с многосерийным фильмом «Санта-Барбара», прославившимся своей продолжительностью. По его словам, заминки в диалоге связаны с обострением ситуации на Ближнем Востоке, которая сейчас в центре внимания мировых игроков.