В апреле в России зарплату выплатят равными частями

Россияне получат одинаковые суммы аванса и зарплаты в апреле 2026 года. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Игорь Балынин.

Он пояснил — Трудовой кодекс требует выплачивать зарплату не реже двух раз в месяц с учётом количества рабочих дней. В апреле 2026 года их будет 22, причём в первой и второй половине месяца — по 11 дней. Поэтому суммы выплат окажутся равными, рассказал экономист изданию «Газета.ru».

При окладе 100 тысяч рублей аванс составит 50 тысяч (43,5 тысячи после вычета НДФЛ), а вторая часть — столько же. Балынин уточнил — премии и надбавки обычно выплачивают вместе с зарплатой за вторую половину месяца. Поэтому итоговая сумма может оказаться выше, но это зависит от политики конкретного работодателя, а не от числа рабочих дней.

В текущем году рынок труда в России показал существенный рост доходов в отдельных отраслях. В частности, значительно увеличились зарплаты в сфере разработки программного обеспечения — доходы специалистов в этой области выросли почти в два раза за год.