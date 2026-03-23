Молодую россиянку отправили в колонию за создание ЛГБТ*-ячейки

23-летнюю жительницу Читы Татьяну Зорину приговорили к четырём годам колонии общего режима за организацию деятельности ЛГБТ*. Решение суда связано с её участием в управлении клубом и администрировании связанных с ним онлайн-ресурсов. Об этом стало известно «Чите.ру».

Суд установил, что она участвовала в управлении заведением, а также занималась его продвижением и координацией мероприятий. Следствие ранее указывало, что женщина администрировала интернет-сообщество, связанное с клубом, и отвечала за организационные процессы внутри заведения. Эти действия были квалифицированы как участие в деятельности экстремистской структуры.

Помимо лишения свободы, суд назначил дополнительные ограничения. Ей запретили заниматься деятельностью, связанной с руководством общественными объединениями и администрированием интернет-страниц на срок четыре года. Также после отбытия основного наказания для неё будет действовать ограничение свободы сроком на 1,5 года. До вынесения приговора обвиняемая находилась под домашним арестом.

Ранее в Ярославской области суд назначил штраф педагогу после проведения классного часа, на котором использовались материалы с изображением символики, связанной с ЛГБТ*. Установлено, что педагог-организатор одного из колледжей проводила занятие, посвящённое Дню толерантности, и использовала презентацию, скачанную из открытых источников.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.