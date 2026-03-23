Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 09:43

Молодую россиянку отправили в колонию за создание ЛГБТ*-ячейки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

23-летнюю жительницу Читы Татьяну Зорину приговорили к четырём годам колонии общего режима за организацию деятельности ЛГБТ*. Решение суда связано с её участием в управлении клубом и администрировании связанных с ним онлайн-ресурсов. Об этом стало известно «Чите.ру».

Суд установил, что она участвовала в управлении заведением, а также занималась его продвижением и координацией мероприятий. Следствие ранее указывало, что женщина администрировала интернет-сообщество, связанное с клубом, и отвечала за организационные процессы внутри заведения. Эти действия были квалифицированы как участие в деятельности экстремистской структуры.

Помимо лишения свободы, суд назначил дополнительные ограничения. Ей запретили заниматься деятельностью, связанной с руководством общественными объединениями и администрированием интернет-страниц на срок четыре года. Также после отбытия основного наказания для неё будет действовать ограничение свободы сроком на 1,5 года. До вынесения приговора обвиняемая находилась под домашним арестом.

Пропаганда или юмор? На Собчак пообещали пожаловаться в РКН из-за видео с транс*-блогером Синяком

Ранее в Ярославской области суд назначил штраф педагогу после проведения классного часа, на котором использовались материалы с изображением символики, связанной с ЛГБТ*. Установлено, что педагог-организатор одного из колледжей проводила занятие, посвящённое Дню толерантности, и использовала презентацию, скачанную из открытых источников.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar