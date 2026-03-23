23 марта, 09:46

Песков: Удары по ядерным объектам Ирана грозят необратимыми последствиями

Россия считает нанесение ударов по ядерным объектам в Иране чрезвычайно опасным и чреватым непоправимыми последствиями. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем нанесение ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасным и чреватым, возможно, даже непоправимыми последствиями. Поэтому российская сторона, занимая в этом вопросе чрезвычайно ответственную позицию, неоднократно заявляла о своих опасениях», — сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Москва последовательно выступает за недопущение эскалации, которая может выйти из-под контроля. Заявление прозвучало на фоне сообщений о возможных ударах по иранской ядерной инфраструктуре в рамках военной операции США и Израиля против Ирана.

Песков назвал лживой публикацию Politico о разведданных для Ирана и Украины
Ранее Песков предупредил, что убийства руководства Ирана будут иметь последствия. Кремль рассчитывает, что подобные инциденты не будут повторяться.

Дарья Денисова
