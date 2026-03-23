Онищенко раскрыл, женщины с каким цветом глаз чаще страдают от депрессии

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что женщины с карими глазами чаще подвержены депрессии. Об этом он рассказал на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня».

По его словам, «кареглазым повезло меньше», так как они чаще сталкиваются с депрессивными состояниями. При этом сильнее всего сезонная депрессия проявляется у женщин в возрасте от 18 до 30 лет — они, как отметил эксперт, страдают от неё в четыре раза чаще мужчин. Онищенко объяснил это особенностями психики.

«У женщины психика более мобильная, чем у мужчины, поэтому мужчина живёт меньше. Понимаете, у женщины она меняется. Взяла, всплакнула, разрядилась, и всё», — сказал Онищенко.

Ранее Life.ru писал, что весна негативно влияет на настроение не только из-за биологии, но и из-за социального давления. Некоторые сезонные установки могут вогнать человека в депрессию. Например, необходимость «подготовиться к лету», «обновиться» и «стретить любовь».