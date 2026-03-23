Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 10:06

Лукашенко дал добро на выезд литовских фур с территории Белоруссии

Государственный таможенный комитет Белоруссии приступил к организации выезда грузовых автомобилей на литовской регистрации, застрявших на территории республики. Решение принято после обращений перевозчиков и рассмотрения на уровне руководства страны. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

«Глава государства, рассмотрев обращение литовских и польских перевозчиков, принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств на литовской регистрации», — говорится в сообщении.

Профильные службы уже начали работу по оформлению выезда транспортных средств. Для этого перевозчикам необходимо оплатить хранение, после чего машины смогут покидать территорию страны. на специально подготовленных площадках размещено более 1 900 единиц техники, включая тягачи, прицепы и полуприцепы. Организация процесса выезда ведётся по мере поступления заявок и выполнения необходимых условий.

Транспортные средства на литовской регистрации будут выезжать через соответствующее направление с учётом действующего законодательства. В случае машин, фактически принадлежащих польским перевозчикам, предусмотрена возможность выезда и через польское направление. В таможенном комитете также подчеркнули, что направили литовской стороне предложение по увеличению пропускной способности для грузового транспорта.

МИД Литвы вручил ноту протеста Минску из-за задержания фур
Ранее сообщалось, что власти Белоруссии не намерены конфисковывать грузовые автомобили с литовской регистрацией, которые застряли на территории республики после закрытия границ по инициативе Вильнюса. Несмотря на наличие такой возможности, Минск не планирует прибегать к подобным мерам.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Литва
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar