Лукашенко дал добро на выезд литовских фур с территории Белоруссии

Государственный таможенный комитет Белоруссии приступил к организации выезда грузовых автомобилей на литовской регистрации, застрявших на территории республики. Решение принято после обращений перевозчиков и рассмотрения на уровне руководства страны. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

«Глава государства, рассмотрев обращение литовских и польских перевозчиков, принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств на литовской регистрации», — говорится в сообщении.

Профильные службы уже начали работу по оформлению выезда транспортных средств. Для этого перевозчикам необходимо оплатить хранение, после чего машины смогут покидать территорию страны. на специально подготовленных площадках размещено более 1 900 единиц техники, включая тягачи, прицепы и полуприцепы. Организация процесса выезда ведётся по мере поступления заявок и выполнения необходимых условий.

Транспортные средства на литовской регистрации будут выезжать через соответствующее направление с учётом действующего законодательства. В случае машин, фактически принадлежащих польским перевозчикам, предусмотрена возможность выезда и через польское направление. В таможенном комитете также подчеркнули, что направили литовской стороне предложение по увеличению пропускной способности для грузового транспорта.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии не намерены конфисковывать грузовые автомобили с литовской регистрацией, которые застряли на территории республики после закрытия границ по инициативе Вильнюса. Несмотря на наличие такой возможности, Минск не планирует прибегать к подобным мерам.