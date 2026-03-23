ПВО РФ за сутки сбила полтысячи дронов и 8 управляемых авиационных бомб ВСУ
Российские средства ПВО за сутки перехватили и уничтожили 526 беспилотников ВСУ самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также, по данным ведомства, были сбиты восемь управляемых авиационных бомб.
Ранее сообщалось, что для охраны военных колонн в зоне СВО начали использовать дроны и наземные роботизированные платформы. Квадрокоптеры осматривают обочины и дорожное полотно, при обнаружении подозрительных предметов движение останавливается, а на обследование отправляется робот с манипулятором.
